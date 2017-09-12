ГЭЦ проведет экзамен для не сумевших принять участие в выпускных экзаменах 907 учеников

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Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ 16 сентября Государственный экзаменационный центр проведет экзамен для не сумевших принять участие в выпускных экзаменах учеников.

Как сообщили Report в ГЭЦ, выпускные экзамены будут проведены в Баку, Гяндже и Ширване.

В экзамене ожидается участие 223 учеников 9 классов по первому этапу, 365 учеников – по второму этапу, 319 учеников 11 классов. Для наблюдения за экзаменами выделено 11 экзаменационных руководителей, 128 учителей-контролеров.

Все экзамены стартуют одновременно в 11:00.

Участвующие в экзаменах ученики "Лист допуска к экзамену" могут распечатать с интернет-страницы начиная с 12 сентября. Наряду с пропуском, им выдается выписка из памятки, где даны важные рекомендации по экзаменационному процессу, приведены правила и другие необходимые данные.

Ученики должны принести на экзамен "Лист допуска к экзамену", оригинал удостоверяющего личность документа, граждане Азербайджанской Республики (включая школьников, не достигших 16 лет) - удостоверение личности, иностранцы – личный паспорт и лист разрешения, лица без гражданства - удостоверение личности и лист разрешения, иностранные граждане со статусом беженца и члены их семей – удостоверение беженца, школьники, не имеющие фотографии в удостоверении личности, должны представить наряду с другими документами выданную в учебном заведении справку с наличием фотографии (в справку вклеивается фотография ученика 3х4 и заверяется печатью).

Ученики, у которых не будет одного из документов или будут расхождения в документах, не будут допущены на экзамен.