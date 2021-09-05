ГЭЦ: Поступившие в вузы абитуриенты должны пройти регистрацию

С 7 по 20 сентября абитуриенты, поступившие в вузы Азербайджана, должны зарегистрироваться в электронном виде в том учебном заведении, куда они поступили.

С 7 по 20 сентября абитуриенты, поступившие в вузы Азербайджана, должны зарегистрироваться в электронном виде в том учебном заведении, куда они поступили.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана, для этого абитуриентам необходимо зарегистрироваться онлайн на платформе portal.edu.az и после входа в созданный кабинет выбрать услугу «Регистрация студентов в высшие и средние специальные учебные заведения» из списка предоставляемых услуг.

Поступающие могут получить информацию о документах и ​​других вопросах, необходимых при регистрации, с помощью платформы portal.edu.az или в Министерстве образования.

Отметим, непрохождение поступившего в вуз в установленные сроки считается отказом от обучения по специальности, по которой он размещен, и приказ о его зачислении не направляется в учебное заведение. Эти абитуриенты не допускаются к конкурсу на замещение вакантных мест.