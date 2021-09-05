О нас
Report Georgia
Аудио новости

ГЭЦ: Поступившие в вузы абитуриенты должны пройти регистрацию

ГЭЦ: Поступившие в вузы абитуриенты должны пройти регистрацию С 7 по 20 сентября абитуриенты, поступившие в вузы Азербайджана, должны зарегистрироваться в электронном виде в том учебном заведении, куда они поступили.
Наука и образование
5 сентября 2021 г. 19:38
ГЭЦ: Поступившие в вузы абитуриенты должны пройти регистрацию

С 7 по 20 сентября абитуриенты, поступившие в вузы Азербайджана, должны зарегистрироваться в электронном виде в том учебном заведении, куда они поступили.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана, для этого абитуриентам необходимо зарегистрироваться онлайн на платформе portal.edu.az и после входа в созданный кабинет выбрать услугу «Регистрация студентов в высшие и средние специальные учебные заведения» из списка предоставляемых услуг.

Поступающие могут получить информацию о документах и ​​других вопросах, необходимых при регистрации, с помощью платформы portal.edu.az или в Министерстве образования.

Отметим, непрохождение поступившего в вуз в установленные сроки считается отказом от обучения по специальности, по которой он размещен, и приказ о его зачислении не направляется в учебное заведение. Эти абитуриенты не допускаются к конкурсу на замещение вакантных мест.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке DİM: Abituriyentlər 7-20 sentyabrda qəbul olunduğu təhsil müəssisəsində qeydiyyatdan keçməlidir

Самое читаемое

Эмин Агаларов в пригороде Баку откроет торговый центр и проложит бульвар
Эмин Агаларов в пригороде Баку откроет торговый центр и проложит бульвар
31 августа 2021 г. 07:44
МВД о правилах проведения торжеств с 1 сентября
МВД о правилах проведения торжеств с 1 сентября
31 августа 2021 г. 16:09
В Баку полицейский погиб при спасении утопающего
ФотоВ Баку полицейский погиб при спасении утопающего
3 сентября 2021 г. 11:11
Таможенники обнаружили 20 Iphone 12, ввезенных контрабандой из России
Таможенники обнаружили 20 Iphone 12, ввезенных контрабандой из России
30 августа 2021 г. 16:43
В минобороны РФ считают, что их миротворцы служат в Республике Нагорный Карабах?
В минобороны РФ считают, что их миротворцы служат в "Республике Нагорный Карабах"?
3 сентября 2021 г. 17:37
Пойдут ли школы на уступки в вопросе единой формы в этом году?
Пойдут ли школы на уступки в вопросе единой формы в этом году?
30 августа 2021 г. 18:00
ЧМ-2022: Азербайджан минимально уступил Люксембургу
ВидеоЧМ-2022: Азербайджан минимально уступил Люксембургу
2 сентября 2021 г. 00:37
В TƏBİB прокомментировали утверждения о связи смерти режиссера AzTV с вакцинацией
В TƏBİB прокомментировали утверждения о связи смерти режиссера AzTV с вакцинацией
1 сентября 2021 г. 16:51
Число вылечившихся от COVID-19 в Азербайджане превысило количество заразившихся
Число вылечившихся от COVID-19 в Азербайджане превысило количество заразившихся
1 сентября 2021 г. 18:16
За сутки в Азербайджане у почти 3,8 тыс. человек выявили COVID-19
За сутки в Азербайджане у почти 3,8 тыс. человек выявили COVID-19
2 сентября 2021 г. 18:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi