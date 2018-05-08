ГЭЦ обнародовал новую дату отложенного экзамена SAT

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Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр обратился к лицам, которые 5 мая должны были сдать экзамен SAT.

Как сообщили Report в центре, по решению Совета по приему на высшее образование, запланированный на 5 мая и отложенный экзамен SAT состоится 19 мая.

Сообщается, что участвующие в экзамене должны быть в экзаменационном здании не позднее 07:45. Опоздавшие внутрь пропущены не будут. Лица из списка ожидания также не смогут принять участие в данном экзамене.

Экзамен начнется в 08:30 19 мая в здании по адресу: ул. Микаила Мушфига, 1М и продлится 3 часа и 45 минут (без перерыва).