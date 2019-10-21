Ректор Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Эльмар Гасымов встретился с президентом Общества инженеров-нефтяников (SPE - Society of Petroleum Engineers) г-жой Шоуной Нунан, которая находилась с визитом в Баку.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью Высшей школы.

Выразив удовлетворение видеть гостя в Баку, Э. Гасымов дал высокую оценку деятельности Общества инженеров-нефтяников, сотрудничеству SPE с Азербайджаном, в особенности с БВШН. Ректор отметил, что в Бакинской высшей школе нефти уже несколько раз проводился Региональный саммит по развитию студентов. Он также отметил, что несколько лет назад в БВШН тоже было создано Общество инженеров нефтегазовой промышленности, которое успешно функционирует по сей день.

Говоря о деятельности Бакинской высшей школы нефти, Э.Гасымов подчеркнул, что БВШН была создана в 2011 году в составе SOCAR согласно Указу президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"В Бакинской высшей школе нефти обучение проводится на английском языке в соответствии с программами Университета Хериот-Ватт Великобритании. Также в рамках партнерства с Женевским бизнес-центром школа проводит обучение студентов на уровне магистратуры по специальности "Бизнес администрирование". Количество молодых людей, обучающихся на инженерных факультетах, увеличилось за последние годы. И среди них очень много девушек", - добавил он.

Г-жа Нунан, в свою очередь, отметила, что 17% членов Общества инженеров-нефтяников по всему миру являются женщинами-инженерами и что у SPE было 5 женщин-президентов за 62 года. Она также отметила, что региональные саммиты Общества инженеров-нефтяников были проведены в Баку на высоком уровне.

"Региональные саммиты важны не только с точки зрения интеграции студентов из многих стран, но и для развития их будущей карьеры. Наблюдения показывают, что, участвуя в международных мероприятиях, студенты обогащают своя знания и приобретают полезный опыт", - добавила г-жа Нунан.

В конце встречи было принято решение провести региональные чемпионаты Общества инженеров-нефтяников в Баку.

Отметим, что основной целью неправительственной организации Общество инженеров-нефтяников является способствование развитию студентов и молодых инженеров, объединение опытных специалистов по нефтяной промышленности со всего мира, оказание им содействия в проведении научной работы и представлении результатов, создание условий для проведения различных конференций, форумов, саммитов и выставок в целях обмена опытом.