Экс-министр образования Украины: Студенты сами должны проявлять принципиальность, сдавая экзамены, а не давать взятки

Киев. 17 апреля. REPORT.AZ/ Сейчас идет процесс реформирования системы образования в Украине, в том числе высшего. Студенты должны проявить принципиальность и заявлять о каких-либо фактах коррупции.

Об этом в комментарии украинскому бюро Report заявил экс-министр образования Украины Сергей Квит, комментируя вопрос о проблемах с признанием дипломов некоторых украинских вузов в Азербайджане.

По словам Квита, в период его работы на должности министра, не было официальных заявлений о непризнании украинских дипломов заграницей.

"В то время, когда я был министром образования Украины, я не помню каких-либо официальных заявлений о проблемах признания украинских дипломов заграницей, в том числе Азербайджане. Я регулярно встречался с послами, министрами других стран, они интересовались учебным процессом иностранных студентов, реформированием высшего образования, но каких-либо претензий не припоминаю. Кстати наиболее требовательным, заинтересованным был посол Туркменистана", - отметил Сергей Квит.

"Конечно, коррупция в высшем образовании - это наша реальная проблема. Ее можно преодолеть только в процессе реформирования украинских университетов, вместе с реализацией принципов полной финансовой автономии и изменения экономики высшего образования. Вместе с тем, нужно отметить, что когда иностранные студенты платят деньги за хорошие оценки на экзаменах (что потом влияет на их уровень квалификации), то они осознанно на это идут. Они должны понимать последствия своего выбора. Поэтому, когда идет речь о борьбе с коррупцией в сфере образования иностранцев в Украине, то студенты сами должны проявлять принципиальность, сдавать экзамены, а не давать взятки", - заявил Квит в комментарии Report.

Также, экс-министр образования Украины посоветовал студентам, которые беспокоятся об уровне своей квалификации поступать в престижные украинские университеты.

"Ведь я считаю одной из проблем реформирования украинского высшего образования – большое количество высших учебных заведений, вместе с их филиалами. Все некачественные университеты, а их большинство, должны быть закрыты. Останутся самые конкурентоспособные заведения с хорошим уровнем преподавания", - резюмировал Квит.