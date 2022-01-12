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Директор украинской школы поблагодарила президента Азербайджана за награду

Директор украинской школы поблагодарила президента Азербайджана за награду Глубоко взволнована и приятно тронута, очень счастлива за оказанную мне честь и такую высокую награду
Наука и образование
12 января 2022 г. 17:03
Директор украинской школы поблагодарила президента Азербайджана за награду

Директор средней общеобразовательной школы №12 имени академика Зарифы Алиевой города Ирпень Валентина Антоненко поблагодарила президента Азербайджана Ильхама Алиева за присвоение ей ордена "Достлуг".

Как заявила в интервью восточноевропейскому бюро Report В. Антоненко, она "глубоко взволнована и приятно тронута" за оказанную ей честь и такую высокую награду.

Она также выразила благодарность всему азербайджанскому народу. "От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, божьего благословения и мирного неба над вашей прекрасной страной. Хочу заверить вас, что наша школа будет с честью носить имя выдающейся дочери азербайджанского народа Зарифы Алиевой. Хочу чтоб вы знали, что в нашей 12-ой Ирпенской школе есть кусочек азербайджанской земли",- заявила она.

Директор школы также передала благодарность педагогов Аллы Чумак и Юлии Крылач за награждение медалью "Терегги".

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении учителей средней общеобразовательной школы №12 имени академика Зарифы Алиевой города Ирпень.

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