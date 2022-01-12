Ильхам Алиев наградил учителей школы имени академика Зарифы Алиевой в Украине

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении учителей средней общеобразовательной школы №12 имени академика Зарифы Алиевой города Ирпень.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении учителей средней общеобразовательной школы №12 имени академика Зарифы Алиевой города Ирпень.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии образовательных связей между Азербайджаном и Украиной были награждены следующие учителя средней общеобразовательной школы №12 имени академика Зарифы Алиевой города Ирпень.

Орденом "Достлуг"

Антоненко Валентина Сергеевна

Медалью "Терегги"

Чумак Алла Михайловна

Крылач Юлия Анатольевна.