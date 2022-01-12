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Ильхам Алиев наградил учителей школы имени академика Зарифы Алиевой в Украине

Ильхам Алиев наградил учителей школы имени академика Зарифы Алиевой в Украине Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении учителей средней общеобразовательной школы №12 имени академика Зарифы Алиевой города Ирпень.
Наука и образование
12 января 2022 г. 16:19
Ильхам Алиев наградил учителей школы имени академика Зарифы Алиевой в Украине
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении учителей средней общеобразовательной школы №12 имени академика Зарифы Алиевой города Ирпень.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии образовательных связей между Азербайджаном и Украиной были награждены следующие учителя средней общеобразовательной школы №12 имени академика Зарифы Алиевой города Ирпень.

Орденом "Достлуг"

Антоненко Валентина Сергеевна

Медалью "Терегги"

Чумак Алла Михайловна

Крылач Юлия Анатольевна.

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Версия на английском языке President of Azerbaijan awards Ukrainian teachers
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti ukraynalı müəllimləri təltif edib - SİYAHI

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