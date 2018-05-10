Cостоялась встреча на заводе SOCAR Carbamide для студентов БВШН

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Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Состоялась встреча между руководством и студентами Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) и руководством завода SOCAR Carbamide. На встрече приняли участие ректор БВШН Эльмар Гасымов, студенты четвертого и пятого курса БВШН, обучающиеся по программе инженерия по автоматизации процессов, директор завода SOCAR Carbamide Хайал Джафаров и другие представители высшей школы и завода. Во время встречи директор завода SOCAR Carbamide Хайал Джафаров провел подробную презентацию касательно деятельности завода.

Он, в частности, подчеркнул, что строительство завода преследовало цель повысить продуктивность земельных участков, отведенных для сельского хозяйства страны и соответственно производство необходимых удобрений, таким образом предотвращая отток валюты при покупке удобрений из-за рубежа.

Упомянув о 99% завершении строительных работ, Хайал Джафаров подчеркнул, что в августе текущего года ожидается выпуск первого продукта аммиака, а затем начнется производства самого карбамида.

Вдобавок он отметил, что при работе всегда на первый план ставятся вопросы охраны окружающей среды и безопасности.

Затем Хайал Джафаров сказал что, завод нуждается в высоквалифицированных специалистах. В этой связи директор затронул вопрос относительно программ производственной практики для студентов БВШН и найма выпускников БВШН на работу на заводе. Хайал Джафаров отметил, что им, в частности, нужны молодые специалисты со знанием английского языка, каковыми являются студенты БВШН.

Ректор БВШН Эльмар Гасымов поблагодарил Хайала Джафарова и его сотрудников за организованную встречу и за интерес, проявленный к студентам БВШН. Ректор отметил, что получая образование в соответствии с учебными программами, соответствующими международным стандартам, и владея английским языком, студенты БВШН успешно работают на предприятиях SOCAR и транснациональных компаниях, таким образом, превосходя остальных кандидатов знаниями и опытом.

"Я убежден, что наши студенты будут проходить производственную практику на заводе SOCAR Carbamide и в будущем они внесут вклад в его деятельность, - отметил Эльмар Гасымов.

Затем студенты стали задавать вопросы относительно структуры завода, принципов работы и планов на будущее. В завершении встречи, для подробного ознакомления с работой завода для представителей БВШН был организован тур.