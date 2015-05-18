​Бакинская Высшая школа нефти начнет подготовку магистров совместно с университетом Heriot-Vatt 

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Бакинская Высшая школа нефти (БВШН) начнет подготовку магистров совместно с университетом Heriot-Vatt Великобритании. Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью вуза, договоренность об этом достигнута во время встречи ректора БВШК Эльмара Гасымова с руководителем факультета инженерных и естественных наук университета Heriot-Vatt Великобритании Стефаном Маклохлином.

На встрече обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества между Бакинской Высшей школой нефти и университетом Heriot-Vatt. Ректор Эльмар Гасымов отметил важность для БВШН двусторонних отношений с университетом Heriot-Vatt, как возможность применения вузовской системы Великобритании в стране.

Руководитель факультета инженерных и естественных наук университета Heriot-Vatt Стефан Маклохлин заявил, что университет, который он представляет, проявляет большой интерес к сотрудничеству с БВШН.

На встрече обсуждены перспективы сотрудничества между вузами и достигнута договоренность о совместном претворении в жизнь магистерских программ.