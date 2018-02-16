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    Акиф Ализаде: По инициативе НАНА и министерства здравоохранения может быть создана лаборатория долгожительства

    © Report/ Elchin Murad

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ "В Азербайджане есть необходимость в улучшении медицинских услуг и повышении качества".

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Национальной академии наук Азербайджана Акиф Ализаде.

    По его словам, медицина и фундаментальная наука – близкие сферы: "потому что медицина ставит ряд задач перед развитием фундаментальной науки и помогает ее развитию. В последние 10 лет научное оборудование обновляется. Я полагаю, что и в сфере здравоохранения достигнуто такое продвижение. Две структуры могут эффективно пользоваться устройствами. Потому что ряд проблем в медицине решается искусственным интеллектом. Будущее развитие научных исследований непосредственно связано с использованием уникальных научных устройств".

    А.Ализаде отметил, что в Азербайджане, в том числе в Баку, увеличилось количество долгожителей: "По инициативе НАНА и министерства здравоохранения может быть создана лаборатория долгожительства".

    Он также добавил, что в стране важно создать лаборатории по биотехнологиям, стволовым клеткам, атомной медицине.

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