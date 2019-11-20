Афган Абдуллаев назначен на новую должность в министерстве образования

В министерстве образования Азербайджана произведено новое кадровое назначение.

Как сообщает Report, в связи с этим министр образования Джейхун Байрамов подписал соответствующий приказ.

Приказом профессор Афган Абдуллаев назначен завсектором науки отдела науки, высшего и среднего специального образования министерства образования.

Ранее А.Абдуллаев работал заместителем ректора АУЯ и проректором по учебной части.

Афган Абдуллаев родился в 1956 году в Евлахском районе в семье интеллигентов. В 1973 году окончил среднюю школу в Евлахском районе. В 1973-1978 годы получал образование на факультете английского и азербайджанского языков Азербайджанского государственного педагогического института иностранных языков.

В 1988-1992 годы работал лаборантом на кафедре грамматики английского языка, преподавателем и заведующим лабораторией прикладного языкознания в Азербайджанском государственном педагогическом институте иностранных языков.

В 1992-1995 годы работал учителем английского языка, советником ректора, завкафедрой английского языка, деканом гуманитарного факультета в университете "Хазар".

В 1995-2003 годы получил образование в США на магистратуре по управлению высшего образования, потом по программе Ph.D (когнитивное языкознание).

В 1998 и 2005 годы был удостоен премии Fulbraight Госдепартамента США, проводил научные исследования и читал лекции в различных университетах США.

С 2001 года был профессором в университете "Хазар", с 2002 года - профессором Азербайджанского университета языков.

В 2003-2014 годы работал на должности декана на факультете английского языка в АУЯ.

В 2014-2016 годы работал в отделе аккредитации и нострификации, отделе науки, высшего и среднего специального образования министерства образования Азербайджанской Республики.

Является автором 6 учебников (2 учебника изданы на английском языке), более 110 научных статей (37 статей опубликованы за рубежом в авторитетных научных журналах).

Удостоен более 23 стипендий различных международных организаций США и Европы.