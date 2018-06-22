Министр: За последние годы военный баланс между Арменией и Азербайджаном изменился в нашу пользу

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ "За последние годы наш военный потенциал значительно увеличился и существенно изменил военный баланс между Арменией и Азербайджаном в нашу пользу".

Как сообщает Report, об этом заявил министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов.

Он подчеркнул, что успехи, достигнутые в апреле 2016 года в Агдеринском, Физулинском и Джебраильском направлениях, а также в мае текущего года в Нахчыване, стали возможными в результате комплексных реформ, проводимых благодаря заботе и вниманию, оказываемых Верховным главнокомандующим нашей армии:

"Оба исторических момента, которые я отметил, наглядно доказывают, что Азербайджанская армия намного превосходит армянскую армию с точки зрения боеготовности, высокого боевого духа, морально-психологического состояния и профессионализма".