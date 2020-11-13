О нас
Report Georgia
Аудио новости

Жером Ламбер: Азербайджан освободил свои территории от оккупации военным путем

Жером Ламбер: Азербайджан освободил свои территории от оккупации военным путем "Наряду с освобождением своих земель от оккупации, Азербайджан также восстановил международное право".
Нагорно-карабахский конфликт
13 ноября 2020 г. 20:34
Жером Ламбер: Азербайджан освободил свои территории от оккупации военным путем

"Наряду с освобождением своих земель от оккупации, Азербайджан также восстановил международное право".

Как сообщает западный центр Report, об этом в Гяндже журналистам заявил вице-президент группы дружбы Франция-Азербайджан в Национальной ассамблее Франции (парламента) Жером Ламбер.

"Азербайджан освободил военным путем свои территории от оккупации. Параллельно он восстановил международное право. В результате в регионе установился мир. Сейчас надо обеспечить мирное сосуществование обоих народов. Я думаю, что обеспечить этот важный фактор можно. Франция рядом с теми, кто хочет мира. Что касается бомбардировки Гянджи и других крупных городов, то это военное преступление, Армения совершила военное преступление”, - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Jerom Lamber: "Azərbaycan hərbi yolla ərazilərini işğaldan azad etdi"

Новости партнеров

Другие новости из категории

Минобороны Турции: Переговоры по Карабаху с делегацией России продолжатся завтра
Минобороны Турции: Переговоры по Карабаху с делегацией России продолжатся завтра
13 ноября 2020 г. 20:25
Путин подписал указ о создании центра гуманитарного реагирования для Нагорного Карабаха
Путин подписал указ о создании центра гуманитарного реагирования для Нагорного Карабаха
13 ноября 2020 г. 19:29
Для оценки нанесенного Азербайджану ущерба созданы 11 рабочих групп
Для оценки нанесенного Азербайджану ущерба созданы 11 рабочих групп
13 ноября 2020 г. 18:55
Хикмет Гаджиев: По территории Азербайджана было выпущено более 30 тысяч снарядов
Хикмет Гаджиев: По территории Азербайджана было выпущено более 30 тысяч снарядов
13 ноября 2020 г. 18:42
Возвращены названия еще двух освобожденных от оккупации сел
ФотоВозвращены названия еще двух освобожденных от оккупации сел
13 ноября 2020 г. 18:00
Видеорепортаж из освобожденных от оккупации сел Губадлинского района
Видеорепортаж из освобожденных от оккупации сел Губадлинского района
13 ноября 2020 г. 17:43
Возбуждено уголовное дело в связи с террористами PKK-PYD-YPG, воевавшими в Карабахе
Возбуждено уголовное дело в связи с террористами PKK-PYD-YPG, воевавшими в Карабахе
13 ноября 2020 г. 17:32
Жером Ламбер о неверном произношении названия Шуши официальными лицами Франции 
Жером Ламбер о неверном произношении названия Шуши официальными лицами Франции 
13 ноября 2020 г. 17:01
Видеорепортаж из освобожденного от оккупации села Суговушан
Видеорепортаж из освобожденного от оккупации села Суговушан
13 ноября 2020 г. 16:34
Жером Ламбер: Позиция Франции в карабахском вопросе неизменна
Жером Ламбер: Позиция Франции в карабахском вопросе неизменна
13 ноября 2020 г. 16:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi