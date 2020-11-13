Жером Ламбер: Азербайджан освободил свои территории от оккупации военным путем

"Наряду с освобождением своих земель от оккупации, Азербайджан также восстановил международное право".

"Наряду с освобождением своих земель от оккупации, Азербайджан также восстановил международное право".

Как сообщает западный центр Report, об этом в Гяндже журналистам заявил вице-президент группы дружбы Франция-Азербайджан в Национальной ассамблее Франции (парламента) Жером Ламбер.

"Азербайджан освободил военным путем свои территории от оккупации. Параллельно он восстановил международное право. В результате в регионе установился мир. Сейчас надо обеспечить мирное сосуществование обоих народов. Я думаю, что обеспечить этот важный фактор можно. Франция рядом с теми, кто хочет мира. Что касается бомбардировки Гянджи и других крупных городов, то это военное преступление, Армения совершила военное преступление”, - сказал он.