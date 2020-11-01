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Враг обстрелял поселок Шихархы

Враг обстрелял поселок Шихархы Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу населенный пункт в Тертерском районе
Нагорно-карабахский конфликт
1 ноября 2020 г. 14:09
Враг обстрелял поселок Шихархы

Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу населенный пункт в Тертерском районе.

Об этом сообщил командированный в прифронтовую зону сотрудник Report.

Вчера, начиная с 10 часов вечера, по территории поселка Шихархы было выпущено несколько снарядов.

Местные жители сообщили Report, что армяне вновь обстреляли село в ночь на 31 октября.

Обстрел нанес ущерб жилым домам, но, к счастью, никто не пострадал.

Отметим, что пока наш сотрудник проводил съемки в Шихархы, ВС Армении начали обстреливать поселок.

Фото: Эльчин Мурад

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Версия на азербайджанском языке ФотоDüşmən Tərtərin Şıxarxı qəsəbəsinə top mərmiləri atıb

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