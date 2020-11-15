Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и России

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Главы МИД обсудили текущую обстановку в регионе.

"В развитие контактов президентов Ильхама Алиева и Владимира Путина, министры подробно рассмотрели ход выполнения Совместного заявления лидеров Азербайджана, Армении и Российской Федерации от 10 ноября о прекращении огня и всех военных действий в районе нагорнокарабахского конфликта", - говорится в сообщении. - Отдельное внимание было уделено координации практических шагов сторон указанного заявления в контексте развертывания миротворческого контингента.