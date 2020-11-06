Российский эксперт: Азербайджан очень близок к победе

"Руководство Facebook и Yandex увидели, что абсолютная правота на стороне Азербайджана и все международные организации это подтверждают и, сделали соответствующие исправления на своих сайтах"

"Facebook и Yandex обновили границы на карте Азербайджана, потому что Азербайджан неизбежно восстановит контроль над своими территориями. Это понимает уже большинство людей. Военные успехи показывают, что это вопрос лишь ближайшего времени". Об этом в интервью Report заявила российский политолог, заместитель директора Института политических исследований Дарья Гревцова.

"Руководство Facebook и Yandex увидели, что абсолютная правота на стороне Азербайджана и все международные организации это подтверждают и, сделали соответствующие исправления на своих сайтах", - сказала Д. Гревцова.

Эксперт отметила, что Азербайджан сейчас очень близок к победе, это может произойти в любое ближайшее время: "Что касается Армении и ее поражения, сейчас она не готова признать военное поражение по нескольким причинам. Во-первых, Пашинян боится, что после того, как он признает военное поражение, его свергнут, а может даже и убьют. Он просто-напросто лично боится за свою жизнь, вторая причина заключается в том, что армяне живут мифами о военной победе 25-летней давности, мечтают о былой "славе" и мечтают развернуть ситуацию в свою пользу. Кроме того, они возможно надеются, что Азербайджан или Турция совершат какую-либо ошибку и это приведет к участию России на стороне Армении".