Пашинян признал, что армянские солдаты убегают с поля боя

Премьер-министр Армении признался, что содаты ВС Армении убегают с поля в боя в Нагорном Карабахе.

Премьер-министр Армении признался, что солдаты ВС Армении убегают с поля в боя в Нагорном Карабахе.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Armenia, об этом глава армянского государства заявил во время прямого эфира в Facebook.

"Конечно, плов на войне не раздают, война, конечно, порождает хаос, но каждый должен знать, что беглеца с поля боя нужно жестко ругать и никакие оправдания не принимаются", - сказал Пашинян.

Он также добавил, что это судьбоносный момент, и никто не может надеется, что кто-то решит этот вопрос за армян.

Отметим, что пользователи социальных сетей распространили ряд видеокадров, демонстрирующих недовольство и дезертирство среди армянских военнослужащих.