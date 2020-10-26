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Пашинян признал, что армянские солдаты убегают с поля боя

Пашинян признал, что армянские солдаты убегают с поля боя Премьер-министр Армении признался, что содаты ВС Армении убегают с поля в боя в Нагорном Карабахе.
Нагорно-карабахский конфликт
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26 октября 2020 г. 19:45
Пашинян признал, что армянские солдаты убегают с поля боя
Никол Пашинян

Премьер-министр Армении признался, что солдаты ВС Армении убегают с поля в боя в Нагорном Карабахе.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Armenia, об этом глава армянского государства заявил во время прямого эфира в Facebook.

"Конечно, плов на войне не раздают, война, конечно, порождает хаос, но каждый должен знать, что беглеца с поля боя нужно жестко ругать и никакие оправдания не принимаются", - сказал Пашинян.

Он также добавил, что это судьбоносный момент, и никто не может надеется, что кто-то решит этот вопрос за армян.

Отметим, что пользователи социальных сетей распространили ряд видеокадров, демонстрирующих недовольство и дезертирство среди армянских военнослужащих.

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Версия на английском языке Pashinyan admits Armenian servicemen flee battlefield
Версия на азербайджанском языке Paşinyan erməni əsgərlərinin döyüş meydanından qaçdığını etiraf etdi

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