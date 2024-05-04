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Йорн Аугестад: В Карабахе и Восточном Зангезуре мы поближе познакомились с историей Азербайджана

Йорн Аугестад: В Карабахе и Восточном Зангезуре мы поближе познакомились с историей Азербайджана Во время путешествия в Карабах и Восточный Зангезур нам довелось увидеть многое, что связано с историей Азербайджана.
Карабах
4 мая 2024 г. 09:38
Йорн Аугестад: В Карабахе и Восточном Зангезуре мы поближе познакомились с историей Азербайджана

Во время путешествия в Карабах и Восточный Зангезур мы поближе познакомились с историей Азербайджана.

Как передает Report, об этом рассказал руководитель туристической группы Vagaclub Йорн Аугестад.

Он отметил, что за время путешествия увидел как разрушенные за годы оккупации дома, так и процесс созидания и реставрации региона.

"Я был здесь год назад и поражен тем, как быстро тут все отстроили, тем как новые здания, которых год назад еще не было, уже полностью готовы", - сказал он.

Ранее делегация Норвежского национального клуба международных путешественников в составе 30 человек посетила Худаферинский мост в Джебраиле.

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