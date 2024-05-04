Йорн Аугестад: В Карабахе и Восточном Зангезуре мы поближе познакомились с историей Азербайджана

Во время путешествия в Карабах и Восточный Зангезур мы поближе познакомились с историей Азербайджана.
Как передает Report, об этом рассказал руководитель туристической группы Vagaclub Йорн Аугестад.
Он отметил, что за время путешествия увидел как разрушенные за годы оккупации дома, так и процесс созидания и реставрации региона.
"Я был здесь год назад и поражен тем, как быстро тут все отстроили, тем как новые здания, которых год назад еще не было, уже полностью готовы", - сказал он.
Ранее делегация Норвежского национального клуба международных путешественников в составе 30 человек посетила Худаферинский мост в Джебраиле.