Путешественник из Норвегии: Мины - одно из самых худших творений человечества

Мины это одно из самых худших творений человечества.

Мины - это одно из самых худших творений человечества.

Об этом Report сказал руководитель туристической группы Vagaclub Йорн Аугестад.

Он отметил, что считает проблему минного загрязнения одной из самых "ужасающих".

"Это как спящий солдат. Он всегда готов взорваться. И, к сожалению, жертвами в основном становится гражданское население после войны", - сказал он.

Ранее делегация Норвежского национального клуба международных путешественников в составе 30 человек посетила Худаферинский мост в Джебраиле.