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Путешественник из Норвегии: Мины - одно из самых худших творений человечества

Путешественник из Норвегии: Мины - одно из самых худших творений человечества Мины это одно из самых худших творений человечества.
Карабах
4 мая 2024 г. 09:43
Путешественник из Норвегии: Мины - одно из самых худших творений человечества

Мины - это одно из самых худших творений человечества.

Об этом Report сказал руководитель туристической группы Vagaclub Йорн Аугестад.

Он отметил, что считает проблему минного загрязнения одной из самых "ужасающих".

"Это как спящий солдат. Он всегда готов взорваться. И, к сожалению, жертвами в основном становится гражданское население после войны", - сказал он.

Ранее делегация Норвежского национального клуба международных путешественников в составе 30 человек посетила Худаферинский мост в Джебраиле.

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Версия на английском языке Norwegian traveler: Mines are one of worst creations of mankind
Версия на азербайджанском языке Norveçli səyahətçi: Minalardan çirklənmə ən dəhşətli problemlərdən biridir

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