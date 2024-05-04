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Представитель ANAMA рассказал путешественникам о работе по разминированию в Карабахе

Представитель ANAMA рассказал путешественникам о работе по разминированию в Карабахе Международные путешественники наблюдали за процессом обезвреживания азербайджанскими саперами мин, заложенных Арменией в Джебраильском районе.
Карабах
4 мая 2024 г. 11:38
Представитель ANAMA рассказал путешественникам о работе по разминированию в Карабахе

Международные путешественники наблюдали за процессом обезвреживания азербайджанскими саперами мин, заложенных армянскими вооруженными силами в Карабахском регионе Азербайджана.

Как передает Report, прибывшие из Норвегии туристы наблюдали за разминированием в рамках поездки по Карабаху и Восточному Зангезуру в Джебраильском районе, неподалеку от села Джоджуг Марджанлы.

Представители азербайджанского Агентства по разминированию (ANAMA) рассказали гостям, как происходит гражданское разминирование освобожденных территорий, сколько квадратных метров территории уже очищено и сколько работ еще предстоит.

Гостям также был продемонстрирован подрыв ранее обнаруженных и обезвреженных противотанковых мин.

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Версия на английском языке ФотоANAMA’s representative informs travelers about demining work carried out in Karabakh
Версия на азербайджанском языке ФотоANAMA nümayəndəsi səyahətçilərə Qarabağda aparılan minatəmizləmə işləri barədə məlumat verib

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