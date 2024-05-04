Представитель ANAMA рассказал путешественникам о работе по разминированию в Карабахе

Международные путешественники наблюдали за процессом обезвреживания азербайджанскими саперами мин, заложенных Арменией в Джебраильском районе.

Международные путешественники наблюдали за процессом обезвреживания азербайджанскими саперами мин, заложенных армянскими вооруженными силами в Карабахском регионе Азербайджана.

Как передает Report, прибывшие из Норвегии туристы наблюдали за разминированием в рамках поездки по Карабаху и Восточному Зангезуру в Джебраильском районе, неподалеку от села Джоджуг Марджанлы.

Представители азербайджанского Агентства по разминированию (ANAMA) рассказали гостям, как происходит гражданское разминирование освобожденных территорий, сколько квадратных метров территории уже очищено и сколько работ еще предстоит.

Гостям также был продемонстрирован подрыв ранее обнаруженных и обезвреженных противотанковых мин.