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Лавров: Вопрос о прекращении огня в Карабахе решался с участием США и Франции

Лавров: Вопрос о прекращении огня в Карабахе решался с участием США и Франции Глава МИД России назвал печальным "уязвленное самолюбие", которое проскальзывает у представителей США и Франции по теме нагорно-карабахского конфликта
Нагорно-карабахский конфликт
19 ноября 2020 г. 16:36
Лавров: Вопрос о прекращении огня в Карабахе решался с участием США и Франции

Вопрос о прекращении огня в Нагорном Карабахе решался с участием как США, так и Франции, их позиция как сопредседателей Минской группы ОБСЕ учитывалась при принятии решений.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью RT.

"Я не считаю, что он [вопрос] был решен без участия США, потому что, конечно же, позиция трех сопредседателей [Минской группы ОБСЕ] - России, США и Франции, - которая за последний месяц перед соглашением 9 ноября неоднократно излагалась на уровне президентов, на уровне министров и на уровне специальных представителей стран-сопредседателей, эта позиция в пользу незамедлительного прекращения кровопролития и выработки механизма контроля за прекращением огня все-таки политически, психологически воздействовала на ситуацию", - сказал он.

Лавров подчеркнул, что у США и Франции есть влияние на страны региона.

Глава МИД России назвал печальным "уязвленное самолюбие", которое проскальзывает у представителей США и Франции по теме нагорно-карабахского конфликта.

"В моих контактах с американскими и французскими коллегами, равно как и в контактах президента Макрона с президентом Путиным по теме Нагорного Карабаха за последние дни, явно все-таки проскальзывает уязвленное самолюбие. И это печально", - сказал он.

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Версия на английском языке Lavrov: Issue of ceasefire in Karabakh was addressed with participation of US and France

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