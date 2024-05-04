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Норвежский путешественник: Впечатлен темпами восстановления в Карабахе и Восточном Зангезуре

Норвежский путешественник: Впечатлен темпами восстановления в Карабахе и Восточном Зангезуре Мы много узнали об истории Азербайджана за время путешествия.
Карабах
4 мая 2024 г. 09:30
Норвежский путешественник: Впечатлен темпами восстановления в Карабахе и Восточном Зангезуре

Мы много узнали об истории Азербайджана за время путешествия.

Как передает Report, об этом журналистам рассказал путешественник из Норвегии Томас Кристофферсен.

По его словам, темпы восстановительных работ в Карабахе и Восточном Зангезуре произвели на него большое впечатление.

"Я удивлен тому, как быстро вы можете мобилизоваться и восстанавливать дома, села, города и инфраструктуру", - сказал он.

Ранее делегация Норвежского национального клуба международных путешественников в составе 30 человек посетила Худаферинский мост в Джебраиле.

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Версия на английском языке Norwegian traveler impressed by pace of reconstruction in Karabakh, East Zangazur

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