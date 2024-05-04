Норвежский путешественник: Впечатлен темпами восстановления в Карабахе и Восточном Зангезуре

Мы много узнали об истории Азербайджана за время путешествия.
Как передает Report, об этом журналистам рассказал путешественник из Норвегии Томас Кристофферсен.
По его словам, темпы восстановительных работ в Карабахе и Восточном Зангезуре произвели на него большое впечатление.
"Я удивлен тому, как быстро вы можете мобилизоваться и восстанавливать дома, села, города и инфраструктуру", - сказал он.
Ранее делегация Норвежского национального клуба международных путешественников в составе 30 человек посетила Худаферинский мост в Джебраиле.