Норвежский путешественник: Впечатлен темпами восстановления в Карабахе и Восточном Зангезуре

Мы много узнали об истории Азербайджана за время путешествия.

Мы много узнали об истории Азербайджана за время путешествия.

Как передает Report, об этом журналистам рассказал путешественник из Норвегии Томас Кристофферсен.

По его словам, темпы восстановительных работ в Карабахе и Восточном Зангезуре произвели на него большое впечатление.

"Я удивлен тому, как быстро вы можете мобилизоваться и восстанавливать дома, села, города и инфраструктуру", - сказал он.

Ранее делегация Норвежского национального клуба международных путешественников в составе 30 человек посетила Худаферинский мост в Джебраиле.