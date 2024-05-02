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Норвежские путешественники ознакомились с достопримечательностями Агдама

Норвежские путешественники ознакомились с достопримечательностями Агдама Делегация Норвежского национального клуба международных путешественников в составе 30 человек осмотрела достопримечательности в Агдаме.
Карабах
2 мая 2024 г. 17:21
Норвежские путешественники ознакомились с достопримечательностями Агдама

Делегация Норвежского национального клуба международных путешественников в составе 30 человек осмотрела достопримечательности в Агдаме.

Как передает Report, туристы ознакомились с разрушениями, учиненными Арменией в Агдаме за годы оккупации, и продолжающимися работами по восстановлению и строительству.

Также они посетили отреставрированную после освобождения территорий Агдамскую мечеть, руины музея хлеба, драматического театра и Аллею шехидов.

В ходе прогулки по городу туристам показали исторические фотографии города до оккупации и разрушений.

Отметим, что делегация Норвежского национального клуба международных путешественников Vagaclub во главе с известным путешественником Йорном Аугестадом находится на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Норвежские путешественники ознакомятся со следами армянского вандализма в Карабахе и Восточном Зангезуре.

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Версия на азербайджанском языке Norveçli səyahətçilər Ağdamda olublar

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