Закулисные моменты "Формулы-1" - ФОТОРЕПОРТАЖ

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Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ В связи с прошедшим в конце прошлой недели в Баку Гран-при Азербайджана "Формулы-1" в течение трех дней наша страна находилась в центре внимания мировой прессы.

Report предлагает вниманию читателей фоторепортаж, отражающий закулисные моменты престижного соревнования.

Отметим, что победителем Гран-при Азербайджана стал пилот "Mercedes" Льюис Хэмилтон.

Британский пилот опередил своих соперников с результатом 1 час 43 минуты и 44 секунды. Вторым стал пилот "Ferrari" Кими Райкконен, пилот "Force İndia" Серхио Перес занял третье место.

Победителем прошедшего в 2016 году в Баку Гран-при "Формулы-1" был пилот "Mercedes" немец Нико Росберг. А в прошлом году Гран-при Азербайджана завершилось победой пилота "Red Bull" австралийца Даниэля Риккардо.