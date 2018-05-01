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    Закулисные моменты "Формулы-1" - ФОТОРЕПОРТАЖ

    © Report/ Elchin Murad

    Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ В связи с прошедшим в конце прошлой недели в Баку Гран-при Азербайджана "Формулы-1" в течение трех дней наша страна находилась в центре внимания мировой прессы.

    Report предлагает вниманию читателей фоторепортаж, отражающий закулисные моменты престижного соревнования.

    Отметим, что победителем Гран-при Азербайджана стал пилот "Mercedes" Льюис Хэмилтон.

    Британский пилот опередил своих соперников с результатом 1 час 43 минуты и 44 секунды. Вторым стал пилот "Ferrari" Кими Райкконен, пилот "Force İndia" Серхио Перес занял третье место.

    Победителем прошедшего в 2016 году в Баку Гран-при "Формулы-1" был пилот "Mercedes" немец Нико Росберг. А в прошлом году Гран-при Азербайджана завершилось победой пилота "Red Bull" австралийца Даниэля Риккардо. 

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