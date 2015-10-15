В Бакинском метрополитене выставлены всемирно известные картины - ФОТО

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Сегодня при организационной поддержке ЗАО "Бакинский метрополитен" состоялось открытие выставки репродукций картин известных художников в рамках проекта "Metro Gallery".

Как сообщает Report, третья по счету выставка организована на станции метро "Нариман Нариманов".

На нынешнем мероприятии социального назначения были представлены картины известных художников мира.

По словам руководителя пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Насими Пашаева, это - первая подобная выставка в Азербайджане: "Сегодня в целом продемонстрировано 85 произведений. 15 картин - портреты художников, а 70 -работы художников.

В уголке каждого рисунка размещена информация о произведении. Цель мероприятия заключается в создании условий для просвещения как жителей Баку, так и гостей столицы".

Отметим, что выставка продлится до 15 апреля 2016 года. Здесь представлены работы таких знаменитых художников, как Иероним Босх, Карл Павлович Брюллов, Винсент Ван Гог, Сандро Боттичелли, Леонардо да Винчи, Эдвард Мунк, Рембрандт, Пьер-Огюст Ренуар и пр.

Впервые для получения информации о картинах ЗАО "Бакинский метрополитен" применил системы QR-кодов (скоростной ответ).

Так, войдя на сайт метрополитена, с помощью указанного кода можно сразу же получить информацию о любой картине.