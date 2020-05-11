Ветеран, которому Президент подарил свой зонтик - ВИДЕО

© Report/Elchin Murad — Багыр Меликов https://report.az/storage/news/736bfd630a8b98d8173849bc8ba91739/30b3fecd-b9ae-4335-a83b-c711c2a57790_292.jpg

"Война– очень ужасная вещь. Умирают люди– старики, молодые, женщины, разрушаются города. Не желаю войны ни одной стране".

Об этом в интервью Report заявил участник Великой Отечественной войны, 96-летний Багыр Меликов.

Приближающийся 100-летний юбилей, пережитые трудности, а также несколько контузий не обошлись без последствий для его памяти и речи. Порой Багыру трудно выразить свою мысли, возникают проблемы с памятью, но мы смогли побеседовать с ним о 9 Мая – Дне победы над фашизмом.

Багыр Меликов родом из бакинского села Нардаран. На фронт он отправился в 1942 году, несколько раз был тяжело ранен, но сражался до конца и сумел добраться до Берлина.

У мужчины трое дочерей, 7 внуков и 11 правнуков. В настоящее время он живет со своей дочерью Месмеханум. Багыр рассказывает, что каждый год принимает участие во встрече с Президентом Ильхамом Алиевым по случаю Дня Победы. Однажды глава государства даже подарил ему зонтик, так как в этот день шел дождь.

В этом году из-за карантинного режима ветеран не участвовал ни в каких мероприятиях. Но его наградили двумя медалями и принесли награды к нему домой.