 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку отметили день Святого Эндрю

    В Ичеришехер состоялось праздничное шествие группы шотландских волынщиков

    Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ В Ичеришехер состоялось праздничное шествие группы шотландских волынщиков в национальной одежде, ставшее частью мероприятий, организованных Обществом Каледонии в Баку в честь дня Святого Эндрю. Как сообщает Report, парад шотландских волынщиков и группы барабанщиков "The Vale of Atholl pipe and Drum Band" стартовал под звуки национальной музыки с площади, прилегающей к Гоша Гала Гапылары, затем музыканты прошли по улочкам Ичеришехер в знак того, что день Святого Эндрю носит межкультурный характер.

    Шествие волынщиков  завершилось недалеко от Девичьей башни.

    Отметим, что шотландцы считают Святого Эндрю покровителем Шотландии и в ноябре каждого года проводят мероприятия в его честь. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi