Известный актер Бахрам Багирзаде о жизни, вредных привычках и одиночестве

Бахрам Багирзаде, которого большинство знает как участника КВН и театра "Планета "Парни из Баку" в настоящее время занимается издательским делом и получает удовольствие от общения с детьми.

Бахрам Багирзаде, которого большинство знает как участника КВН и театра "Планета "Парни из Баку" в настоящее время занимается издательским делом и получает удовольствие от общения с детьми.

Об этом заслуженный артист Азербайджана рассказал в интервью Report.

Актер, неоднозначные заявления которого часто становились предметом бурных обсуждений, обратился к тем, кто его неверно понимает. "Если бы они меня поняли, то сказали, что Бахрам действительно прав. Нельзя же на улице щелкать семечки и плеваться, нельзя ругаться и кричать на светофоре, а есть еще те, кто выбрасывает мусор с девятого этажа. Речь идет не о том, кто с какого района приехал, я даже не упоминал названия районов. Я сказал, что люди, приезжая в город, ведут себя неправильно", - сказал он.

Если бы родился заново, заявил он, то отказался бы некоторых своих привычек, заявил актер.

"К счастью, я смог отказаться от таких привычек, как курение и алкоголь. 25 лет назад я пообещал матери и отцу, что не буду пить и курить. Да упокоит Аллах их души, сегодня я очень скучаю по ним, потому что остался здесь один. Я всегда молю Бога, чтобы он позволил мне встретиться с ними на том свете".

В интервью он также поделился мыслями о людях, жалующихся на безработицу, парламентских выборах и танце, за который его критикуют.