Шведский телеканал снял фильм о разрушенном Агдаме

Шведский телеканал Kunskapskanalen снял фильм об Агдаме, разрушенном в период армянской оккупации после Первой Карабахской войны.

Шведский телеканал Kunskapskanalen снял фильм об Агдаме, разрушенном в период армянской оккупации после Первой Карабахской войны.

Как передает Report, начало фильма повествует о городе, который когда-то был современным и прогрессивным культурным центром региона, однако, став "пороховой бочкой", в короткое время превратился в город-призрак.

"В тени Кавказских гор в Азербайджане находится город-призрак с мрачным прошлым. Среди зеленых деревьев лежат руины сотен разрушенных зданий. Это жуткое зрелище, похожее на сцену из фильма-катастрофы. Дороги и улицы пустынны, нигде не видно людей", - так описывает современное состояние города закадровый голос в фильме.

Инженер-химик Джейга Вайс, писатель и историк Доминик Селвуд, а также писатель и журналист Джим Мейдс рассказывают об уцелевшей после нескольких вооруженных конфликтов мечети 1870 года, которая использовалась армянскими военнослужащими в качестве смотровой башни для ведения артиллерийского огня.

Также в фильме рассказывается о масштабах минной проблемы, которая мешает возрождать жизнь в регионе в полной мере.

"Сегодня из-за минной угрозы передвигаться можно только по главным дорогам. Если вы хотите сменить маршрут, перед этим необходимо, чтобы группа саперов проверила местность. Когда-то этот регион был усеян сотнями тысяч мин", - говорится в сюжете.

В заключении повествуется о возрождении города, генеральный план которого был утвержден в мае 2021 года. Отмечается, что в городе будет проживать 100 000 жителей, и здесь вновь будет играть футбольный клуб "Агдам", ставший символом надежды на возвращение города к жизни.

"От Агдама почти ничего не осталось, но кое-что удивительное уцелело в этой кровавой бойне, давая надежду на его будущее - городская футбольная команда. <...> Тот факт, что все еще существует клуб, связанный с этим местом, дает надежду на то, что город вновь вернется к жизни", - говорится в заключении.