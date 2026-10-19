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    В Джебраиле, Губадлы и Зангилане от мин очищено 101 тыс. га территории

    Внутренняя политика
    • 19 октября, 2026
    • 17:44
    В Джебраиле, Губадлы и Зангилане от мин очищено 101 тыс. га территории

    В Джебраильском районе прошло очередное заседание Рабочей группы по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов при Межведомственном центре Координационного штаба.

    Как сообщает Report, представители Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) и других государственных структур, представленных в Рабочей группе, ознакомились с работами по разминированию в селах Гасанлы и Гуйджаг Джебраильского района.

    Члены рабочей группы наблюдали за ходом проводимых работ и были проинформированы о методах и технологиях, применяемых в соответствии с рельефом местности.

    После ознакомления с местностью в городе Джебраил состоялось очередное заседание Рабочей группы.

    На заседании председатель правления ANAMA, руководитель Рабочей группы Вугар Сулейманов подчеркнул важность координации усилий государственных структур для устранения минной угрозы и безопасного использования территорий.

    Было отмечено, что в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах от мин и других взрывоопасных боеприпасов очищено 100 930 гектаров, а общая площадь очищенных территорий составляет 308 945 гектаров. Обнаружено и обезврежено 267 932 взрывных устройства. В целях обеспечения безопасности вдоль бывшей линии соприкосновения на участке протяженностью 412 км, сильно загрязненном минами и другими взрывоопасными предметами, проведены работы по установке ограждений.

    Специальный представитель президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев отметил, что разминирование необходимо для продолжения восстановительных работ, безопасного возвращения бывших вынужденных переселенцев и реализации инфраструктурных и экономических проектов.

    На заседании также подчеркнули важность соблюдения требований предупреждающих знаков о минной опасности, обсудили риски и возможные негативные последствия проникновения на огороженные территории, а также меры по их предотвращению.

    В Джебраиле, Губадлы и Зангилане от мин очищено 101 тыс. га территории
    В Джебраиле, Губадлы и Зангилане от мин очищено 101 тыс. га территории
    В Джебраиле, Губадлы и Зангилане от мин очищено 101 тыс. га территории
    В Джебраиле, Губадлы и Зангилане от мин очищено 101 тыс. га территории
    В Джебраиле, Губадлы и Зангилане от мин очищено 101 тыс. га территории
    В Джебраиле, Губадлы и Зангилане от мин очищено 101 тыс. га территории
    В Джебраиле, Губадлы и Зангилане от мин очищено 101 тыс. га территории

    Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) Минная угроза Освобожденные территории Азербайджана Джебраил
    Фото
    Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilanda 100 930 hektar ərazi mina və digər partlayıcı sursatlardan təmizlənib
    Фото
    Azerbaijan clears over 308,000 hectares of mines, unexploded ordnance
    44 - Tezliklə
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