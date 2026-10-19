В Джебраиле, Губадлы и Зангилане от мин очищено 101 тыс. га территории

В Джебраильском районе прошло очередное заседание Рабочей группы по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов при Межведомственном центре Координационного штаба.

Как сообщает Report, представители Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) и других государственных структур, представленных в Рабочей группе, ознакомились с работами по разминированию в селах Гасанлы и Гуйджаг Джебраильского района.

Члены рабочей группы наблюдали за ходом проводимых работ и были проинформированы о методах и технологиях, применяемых в соответствии с рельефом местности.

После ознакомления с местностью в городе Джебраил состоялось очередное заседание Рабочей группы.

На заседании председатель правления ANAMA, руководитель Рабочей группы Вугар Сулейманов подчеркнул важность координации усилий государственных структур для устранения минной угрозы и безопасного использования территорий.

Было отмечено, что в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах от мин и других взрывоопасных боеприпасов очищено 100 930 гектаров, а общая площадь очищенных территорий составляет 308 945 гектаров. Обнаружено и обезврежено 267 932 взрывных устройства. В целях обеспечения безопасности вдоль бывшей линии соприкосновения на участке протяженностью 412 км, сильно загрязненном минами и другими взрывоопасными предметами, проведены работы по установке ограждений.

Специальный представитель президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев отметил, что разминирование необходимо для продолжения восстановительных работ, безопасного возвращения бывших вынужденных переселенцев и реализации инфраструктурных и экономических проектов.

На заседании также подчеркнули важность соблюдения требований предупреждающих знаков о минной опасности, обсудили риски и возможные негативные последствия проникновения на огороженные территории, а также меры по их предотвращению.