Иран призвал РФ укрепить порты на Каспии для защиты от украинских ударов
В регионе
- 19 октября, 2026
- 17:40
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Иран укрепляет свои порты на южном побережье Каспийского моря и призывает Россию принять аналогичные меры для обеспечения безопасности двусторонней торговли от украинских ударов.
Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным в Таджикистане.
"Мы освобождаем от негативного влияния северные порты нашей страны. И мы попросили, чтобы Российская Федерация тоже укрепила свои южные порты на Каспийском море", - отметил Ареф.
По его словам, это позволит двум странам продолжать развивать сотрудничество и обеспечивать взаимную поддержку.
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