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    Иран призвал РФ укрепить порты на Каспии для защиты от украинских ударов

    В регионе
    • 19 октября, 2026
    • 17:40
    Иран призвал РФ укрепить порты на Каспии для защиты от украинских ударов

    Иран укрепляет свои порты на южном побережье Каспийского моря и призывает Россию принять аналогичные меры для обеспечения безопасности двусторонней торговли от украинских ударов.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным в Таджикистане.

    "Мы освобождаем от негативного влияния северные порты нашей страны. И мы попросили, чтобы Российская Федерация тоже укрепила свои южные порты на Каспийском море", - отметил Ареф.

    По его словам, это позволит двум странам продолжать развивать сотрудничество и обеспечивать взаимную поддержку.

    Михаил Мишустин Мохаммад Реза Ареф Каспийское море Российско-украинский конфликт
    İran Rusiyanı Ukrayna zərbələrindən qorunmaq üçün Xəzərdəki limanları gücləndirməyə çağırıb
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