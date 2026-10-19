Иран призвал РФ укрепить порты на Каспии для защиты от украинских ударов

Иран укрепляет свои порты на южном побережье Каспийского моря и призывает Россию принять аналогичные меры для обеспечения безопасности двусторонней торговли от украинских ударов.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным в Таджикистане.

"Мы освобождаем от негативного влияния северные порты нашей страны. И мы попросили, чтобы Российская Федерация тоже укрепила свои южные порты на Каспийском море", - отметил Ареф.

По его словам, это позволит двум странам продолжать развивать сотрудничество и обеспечивать взаимную поддержку.