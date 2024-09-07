Фуад Гусейналиев: Визит президента Азербайджана в Италию еще больше укрепит двусторонние отношения

Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию будет способствовать еще большему углублению отношений между двумя странами.

Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию будет способствовать еще большему углублению отношений между двумя странами.

Об этом в интервью телеканалу CBC заявил директор Информационного агентства Report Фуад Гусейналиев.

Он подчеркнул, что Италия всегда руководствовалась политикой, основанной на уважении суверенитета Азербайджана.

"Объективное отношение Италии способствовало развитию экономических связей. На сегодняшний день эта страна является для Азербайджана партнером номер один, с которой у нас самый большой товарооборот", - сказал он.

По словам Гусейналиева, Италия также является нашим важным партнером в области поставок азербайджанского газа в Европу: "Именно в Италии находится конечная точка Трансадриатического газопровода - TAP, посредством которого наша страна поставляет газ в 10 европейских стран. Это играет весомую роль на энергетическом рынке региона".

Говоря о предстоящей в Баку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), Ф.Гусейналиев подчеркнул, что Италия заинтересована в решении проблем в области изменения климата, ее интересы совпадают с интересами Азербайджана.

"Италия не является главным "загрязняющим" государством, ведь есть куда более крупные игроки, которые внесли весомый "вклад" в загрязнение окружающей среды. Поэтому я считаю, что позиция Италии по вопросам изменения климата будет схожа с позициями развивающихся стран, в частности, в распределении ответственности и поиску решения из сложившейся климатической ситуации", - сказал директор Информагентства.