Гостем нового выпуска "Поговорим?" стал известный врач-офтальмолог

Журналист Гамид Гамидов в новом выпуске программы "Поговорим?" представил очередное видеоинтервью.

Вопросы, касающиеся проблем со зрением, новые тенденции в офтальмологии и другие темы обсудил журналистам Гамид Гамидов в новом выпуске программы "Поговорим?", героем которого стал известный врач-офтальмолог Имран Джаруллазаде.

Как передает Report, соведущей в данном выпуске подкаста выступила медицинский маркетолог Джамиля Байдемир.

В ходе интервью ведущие поговорили с врачом, проходившим практику в таких зарубежных странах, как США, Доминиканская Республика, Колумбия, о том, как он пришел в профессию и о текущей ситуации в офтальмологии - болезнях, новых тенденциях, интересных случаях из его практики.

Участники также обсудили проблему увеличения числа граждан, у которых имеются проблемы со зрением, необходимость своевременного посещения офтальмолога, влияния осанки на зрение, и полезность биологически активных добавок для сохранения зрения.

Врач также рассказал о важности ношения оптических очков, о том, нужно ли носить специальные очки для работы перед компьютером, и о том действительно ли помогают перфорационные очки для зрения.