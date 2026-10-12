Премьер: Объединение экономических преимуществ Азербайджана и Камбоджи создаст динамичную бизнес-экосистему

Интеграция взаимодополняющих экономических потенциалов Азербайджана и Камбоджи даст возможность создать процветающую и активно развивающуюся бизнес-экосистему.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Манет в ходе Азербайджано-камбоджийского бизнес-форума.

"Азербайджан демонстрирует значительные успехи в энергетической отрасли, нефтехимической промышленности, области возобновляемой энергетики, агротехнологиях, логистике и цифровой инфраструктуре. В свою очередь, Камбоджа располагает быстрорастущим сектором обрабатывающей промышленности, активно развивающимся аграрным сектором, молодыми и гибкими трудовыми ресурсами, растущим потенциалом в сфере чистой энергетики, а также привилегированным торговым доступом к региональным рынкам. Соединив эти сравнительные преимущества, мы получим возможность выстроить энергичную экосистему, в рамках которой предприятия обеих стран будут совместно развиваться и процветать", - подчеркнул Х. Манет.