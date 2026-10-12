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    Премьер: Объединение экономических преимуществ Азербайджана и Камбоджи создаст динамичную бизнес-экосистему

    Бизнес
    • 12 октября, 2026
    • 15:54
    Премьер: Объединение экономических преимуществ Азербайджана и Камбоджи создаст динамичную бизнес-экосистему

    Интеграция взаимодополняющих экономических потенциалов Азербайджана и Камбоджи даст возможность создать процветающую и активно развивающуюся бизнес-экосистему.

    Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Манет в ходе Азербайджано-камбоджийского бизнес-форума.

    "Азербайджан демонстрирует значительные успехи в энергетической отрасли, нефтехимической промышленности, области возобновляемой энергетики, агротехнологиях, логистике и цифровой инфраструктуре. В свою очередь, Камбоджа располагает быстрорастущим сектором обрабатывающей промышленности, активно развивающимся аграрным сектором, молодыми и гибкими трудовыми ресурсами, растущим потенциалом в сфере чистой энергетики, а также привилегированным торговым доступом к региональным рынкам. Соединив эти сравнительные преимущества, мы получим возможность выстроить энергичную экосистему, в рамках которой предприятия обеих стран будут совместно развиваться и процветать", - подчеркнул Х. Манет.

    Хун Манет Азербайджано-камбоджийский бизнес-форум
    Baş nazir: "Azərbaycanla Kambocanın iqtisadi üstünlüklərinin birləşdirilməsi dinamik biznes ekosistemi yaradacaq"
    PM: Azerbaijan and Cambodia aim to build a thriving business ecosystem
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