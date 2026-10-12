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    Румыния и Болгария призвали прекратить атаки на торговые суда в Черном море

    Другие страны
    • 12 октября, 2026
    • 15:55
    Румыния и Болгария призвали прекратить атаки на торговые суда в Черном море

    Румыния и Болгария выступают за введение моратория на атаки на торговые суда в Черном море и усиление координации в сфере морской безопасности, в том числе с Турцией в рамках НАТО.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявили главы МИД двух стран перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге.

    "Мы выступаем за прекращение огня в Черном море. Мы стали свидетелями прямых атак на суда в нашей исключительной экономической зоне. К сожалению, два человека погибли", - заявила глава МИД Румынии Оана-Сильвия Цою.

    По ее словам, аналогичные атаки затронули и исключительную экономическую зону Болгарии. Румыния и Болгария считают необходимым усилить давление на Россию и активизировать дипломатические усилия для достижения прекращения огня в Черном море.

    Глава МИД Болгарии Велислава Петрова-Чамова также призвала добиваться моратория на атаки на торговые суда, отметив, что эскалация войны в регионе вызывает серьезную обеспокоенность.

    "Нам необходимо работать над введением моратория на атаки на торговые суда. Это касается не только нас, но и всех стран региона", - сказала она.

    По словам болгарского министра, создание центра морской безопасности в Черном море, над которым София работает совместно с Бухарестом, должно способствовать координации усилий.

    Проект предусматривает создание двух оперативных центров - в румынской Констанце и болгарской Варне.

    По словам Цою, Румыния сотрудничает с Болгарией и Турцией в рамках НАТО, расширяя взаимодействие в сфере противоминной деятельности и защиты критической инфраструктуры Черного моря. Бухарест также работает с НАТО и Европейской комиссией над усилением сдерживания и обороны на восточном фланге альянса.

    Цою подчеркнула, что безопасность Черного моря имеет глобальное значение, поскольку регион играет ключевую роль в поставках продовольствия. По ее словам, через инфраструктуру, функционирующую при поддержке Румынии, проходит 55% украинских потоков пшеницы.

    "Мы не можем позволить России использовать хлеб в качестве оружия", - заявила она, добавив, что восстановление безопасных морских маршрутов положительно повлияет на страны Ближнего Востока, Африки и Азии.

    Оана-Сильвия Цою Велислава Петрова-Чамова Российско-украинский конфликт Черное море
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