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    Азербайджанские борцы завоевали 3 серебряные медали на ЧМ среди ветеранов

    Индивидуальные
    • 12 октября, 2026
    • 15:58
    Азербайджанские борцы завоевали 3 серебряные медали на ЧМ среди ветеранов

    Азербайджанские борцы завоевали три серебряные медали на чемпионате мира среди ветеранов в Аммане (Иордания).

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Федерации борьбы Азербайджана.

    На вторую ступень пьедестала почета поднялись борцы греко-римского стиля Фикрет Багиров (70 кг) и Эльгиз Мамедов (100 кг), а также борец вольного стиля Эльчин Гасанов (70 кг).

    Отметим, что чемпионат мира проходил с 6 по 11 октября.

    Федерация борьбы Азербайджана Иордания
    Azərbaycan güləşçiləri veteranlar arasında dünya çempionatında 3 gümüş medal qazanıblar
    Azerbaijani wrestlers win three silver medals at World Veterans Championships
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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