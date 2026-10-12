Азербайджанские борцы завоевали 3 серебряные медали на ЧМ среди ветеранов

Азербайджанские борцы завоевали три серебряные медали на чемпионате мира среди ветеранов в Аммане (Иордания).

Об этом Report сообщили в пресс-службе Федерации борьбы Азербайджана.

На вторую ступень пьедестала почета поднялись борцы греко-римского стиля Фикрет Багиров (70 кг) и Эльгиз Мамедов (100 кг), а также борец вольного стиля Эльчин Гасанов (70 кг).

Отметим, что чемпионат мира проходил с 6 по 11 октября.