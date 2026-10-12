Азербайджанские борцы завоевали 3 серебряные медали на ЧМ среди ветеранов
Индивидуальные
- 12 октября, 2026
- 15:58
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Азербайджанские борцы завоевали три серебряные медали на чемпионате мира среди ветеранов в Аммане (Иордания).
Об этом Report сообщили в пресс-службе Федерации борьбы Азербайджана.
На вторую ступень пьедестала почета поднялись борцы греко-римского стиля Фикрет Багиров (70 кг) и Эльгиз Мамедов (100 кг), а также борец вольного стиля Эльчин Гасанов (70 кг).
Отметим, что чемпионат мира проходил с 6 по 11 октября.
Azərbaycan güləşçiləri veteranlar arasında dünya çempionatında 3 gümüş medal qazanıblar
Azerbaijani wrestlers win three silver medals at World Veterans Championships
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