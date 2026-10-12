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    Azərbaycan güləşçiləri veteranlar arasında dünya çempionatında 3 gümüş medal qazanıblar

    Fərdi
    • 12 oktyabr, 2026
    • 15:32
    Azərbaycan güləşçiləri veteranlar arasında dünya çempionatında 3 gümüş medal qazanıblar

    Azərbaycan güləşçiləri İordaniyanın paytaxtı Ammanda keçirilən veteranlar arasında dünya çempionatında 3 gümüş medal qazanıblar.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Güləş Federasiyasının mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

    Yunan-Roma güləşçilərindən Fikrət Bağırov (70 kq) və Elgiz Məmmədov (100 kq), sərbəst güləşçilərdən isə Elçin Həsənov (70 kq) fəxri kürsünün ikinci pilləsinə qalxıblar.

    Yarışda Azərbaycanı dörd hakim təmsil edib. Birinci dərəcəli beynəlxalq hakim Elman İsmayılov əsasən xalça rəhbəri kimi görüşlərin idarəçiliyində söz sahibi olub. Milli dərəcəli referilər Əfqan Həbibov, Çinarə Cəfərova və Rəşad Abdulov isə orta hakim funksiyasını yerinə yetiriblər. Onlar həmçinin beynəlxalq dərəcə almaq üçün imtahanda iştirak ediblər. Sınağın nəticələri ilin sonunadək açıqlanacaq.

    Qeyd edək ki, dünya çempionatı oktyabrın 6-dan 11-dək təşkil olunub.

    Fikrət Bağırov Elgiz Məmmədov Elçin Həsənov Azərbaycan Güləş Federasiyası
    Азербайджанские борцы завоевали 3 серебряные медали на ЧМ среди ветеранов
    Azerbaijani wrestlers win three silver medals at World Veterans Championships
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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