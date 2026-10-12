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    Азербайджан и Камбоджа разработают дорожную карту сотрудничества

    Бизнес
    • 12 октября, 2026
    • 15:58
    Азербайджан и Камбоджа разработают дорожную карту сотрудничества

    Азербайджан и Камбоджа разработают дорожную карту сотрудничества.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров в ходе Азербайджано-камбоджийского бизнес-форума.

    "Наши сегодняшние обсуждения создают четкие направления и возможности для реализации как для нас, так и для наших камбоджийских коллег. Мы уже достигли предварительной договоренности о начале деятельности соответствующей рабочей группы и разработке дорожной карты", - подчеркнул он.

    Министр отметил, что Азербайджан заинтересован в изучении инвестиционного опыта Камбоджи.

    "Мы стремимся создавать благоприятные условия для инвестиций посредством промышленных парков. Я высоко ценю возможность обмена опытом в отношении аналогичного режима, действующего в Камбодже и отличающегося высокой привлекательностью и эффективностью. Свободная экономическая зона Алят, расположенная рядом с Бакинским международным морским торговым портом, обеспечивает особые правовые и налоговые условия для экспортно-ориентированного производства и услуг с высокой добавленной стоимостью. Обладатели сертификата поощрения инвестиций пользуются налоговыми и таможенными льготами в течение семи лет", - сказал он.

    М. Джаббаров также заявил, что Азербайджан может стать региональной производственной и распределительной базой для камбоджийских производителей.

    "Азербайджан географически связан с регионами Южного Кавказа и Центральной Азии и естественным образом выполняет роль связующего звена между ними. Одновременно он имеет связи с Турцией и Европой на западе, а также с Китаем и другими странами Азии на востоке. Азербайджан может стать для камбоджийских производителей производственной и распределительной базой, открывающей доступ к более широкому региональному рынку", - отметил министр.

    Микаил Джаббаров Азербайджано-камбоджийские отношения Азербайджано-камбоджийский бизнес-форум
    Azərbaycan və Kamboca əməkdaşlıq üzrə yol xəritəsi hazırlayacaq
    Azerbaijan and Cambodia to develop cooperation roadmap
    44 - Tezliklə
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