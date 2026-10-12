İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Azərbaycan və Kamboca əməkdaşlıq üzrə yol xəritəsi hazırlayacaq

    Biznes
    • 12 oktyabr, 2026
    • 15:40
    Azərbaycan və Kamboca əməkdaşlıq üzrə yol xəritəsi hazırlayacaq

    Azərbaycan və Kamboca əməkdaşlıq üzrə yol xəritəsi hazırlayacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov Azərbaycan-Kamboca Biznes Forumunda deyib.

    "Bugünkü müzakirələrimiz həm bizim, həm də kambocalı həmkarlarımız üçün həyata keçirilməsi istiqamətində aydın istiqamətlər və imkanlar yaradır. Artıq müvafiq işçi qrupunun fəaliyyətə başlaması və müvafiq yol xəritəsinin hazırlanması ilə bağlı ilkin razılıq əldə etmişik", - o vurğulayıb.

    Nazir qeyd edib ki, Azərbaycan Kambocanın investisiya təcrübəsini öyrənməkdə maraqlıdır: "Biz əlverişli investisiya mühitinin yaradılmasını sənaye parkları vasitəsilə həyata keçirməyə çalışırıq. Kambocada tətbiq olunan çox cəlbedici və səmərəli oxşar rejimlə bağlı təcrübə mübadiləsi aparmaq imkanını yüksək qiymətləndirirəm. Bakı Beynəlxalq Dəniz Limanının yaxınlığında yerləşən Ələt Azad İqtisadi Zonası ixracyönümlü istehsal və yüksək əlavə dəyərli xidmətlər üçün xüsusi hüquqi və vergi çərçivəsi təmin edir. İnvestisiyanın təşviqi sertifikatına malik olanlar yeddi il müddətində vergi və gömrük güzəştlərindən faydalanırlar".

    M.Cabbarov bildirib ki, bundan başqa, Azərbaycan Kamboca istehsalçıları üçün regional istehsal və paylama bazası ola bilər: "Azərbaycan coğrafi baxımdan yerləşdiyi Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya regionlarına təbii olaraq bağlıdır və bu regionlar arasında təbii əlaqələndirici rolunu oynayır. Eyni zamanda, daha qərbdə Türkiyə və Avropa, daha şərqdə isə Çin və digər Asiya ölkələri ilə əlaqələnir. Kamboca istehsalçıları üçün Azərbaycan daha geniş regiona çıxış imkanı yaradan istehsal və paylama bazası rolunu oynaya bilər".

    Mikayıl Cabbarov Yol xəritəsi Əlverişli investisiya mühiti Azərbaycan-Kamboca Biznes Forumu
    Азербайджан и Камбоджа разработают дорожную карту сотрудничества
    Azerbaijan and Cambodia to develop cooperation roadmap
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    04:52
    Panamada daha bir güclü zəlzələ baş verib
    Digər ölkələr
    04:10
    "Reuters" ABŞ-nin Rusiya ilə dizel üzrə sövdələşməni Ukraynaya necə əsaslandırdığını açıqlayıb
    Digər ölkələr
    03:44
    Maykl Cordana məxsus forma hərracda rekord məbləğə satılıb
    Komanda
    03:08
    Şimali Koreya taktiki ballistik raketi sınaqdan keçirib
    Digər ölkələr
    02:36
    Tramp hesab edir ki, Putin Ukrayna ilə bağlı razılaşma əldə etməyi Zelenskidən daha çox istəyir
    Digər ölkələr
    02:15
    Azərbaycan BMT-də ənənəvi enerji olmadan qısa müddətdə inkişafın mümkünsüzlüyünü vurğulayıb
    Xarici siyasət
    01:43
    Venesuela aclığa son qoymaq üçün plan hazırlayıb
    Digər ölkələr
    01:09
    Mask ABŞ-də seçkilər ərəfəsində respublikaçıların ən böyük donoru olub
    Digər ölkələr
    00:41
    Parisin təkcə bir regionunda etirazlar zamanı dəyən ziyan 8,5 milyon avroya çatıb
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti