Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Министр: Экономика Азербайджана развивается на основе ведущей роли частного сектора

    Бизнес
    • 12 октября, 2026
    • 16:02
    Министр: Экономика Азербайджана развивается на основе ведущей роли частного сектора

    С 2020 года ненефтегазовая экономика Азербайджана ежегодно росла в среднем на 5%, а в 2025 году ее доля в валовом внутреннем продукте достигла 72%.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на Азербайджано-камбоджийском бизнес-форуме в Баку.

    По его словам, в настоящее время экономика Азербайджана развивается на основе ведущей роли частного сектора: "Соотношение стратегических валютных резервов страны к ВВП превысило 110%, а внешний государственный долг составляет всего 5,6% ВВП".

    Он отметил, что за последние 20 лет Азербайджан привлек более $350 млрд инвестиций: "Половину из них составляют прямые иностранные инвестиции. Частный сектор является основной движущей силой экономического роста. За последние 8 лет мы удвоили число рабочих мест в этом секторе. Число наших экспортеров в ненефтегазовом секторе также удвоилось за последние 6 лет. Кроме того, правительство компенсирует до 70% транспортных и логистических расходов экспортеров, что позволяет продукции, произведенной в Азербайджане, более конкурентоспособно выходить на внешние рынки".

    Микаил Джаббаров Азербайджано-камбоджийский бизнес-форум
    Nazir: "Azərbaycan iqtisadiyyatı özəl sektorun aparıcı rolu əsasında inkişaf edir"
    Minister: Azerbaijan's economy developing with private sector playing leading role
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Последние новости

    06:01
    МВФ повысил прогноз профицита счета текущих операций Азербайджана на 2026г до 11,3% ВВП
    Финансы
    05:44
    В Евросоюзе призвали создать механизм приостановки решений ЕК
    Другие страны
    05:09
    Международные резервы Украины с начала года сократились на 17,8 %
    Другие страны
    04:37
    В Сенате призвали Трампа "немедленно сменить курс" после сделки по дизелю
    Другие страны
    04:20
    В Панаме произошло еще одно сильное землетрясение
    Другие страны
    03:55
    Reuters: США аргументировали Украине свою сделку по дизелю с РФ
    Другие страны
    03:16
    Майку Майкла Джордана с матча финала НБА продана за рекордную сумму
    Командные
    02:45
    Азербайджан указал в ООН на невозможность развития в ближайшей перспективе без традиционной энергии
    Внешняя политика
    02:08
    КНДР испытала тактическую баллистическую ракету
    Другие страны
    Лента новостей