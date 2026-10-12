Министр: Экономика Азербайджана развивается на основе ведущей роли частного сектора

С 2020 года ненефтегазовая экономика Азербайджана ежегодно росла в среднем на 5%, а в 2025 году ее доля в валовом внутреннем продукте достигла 72%.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на Азербайджано-камбоджийском бизнес-форуме в Баку.

По его словам, в настоящее время экономика Азербайджана развивается на основе ведущей роли частного сектора: "Соотношение стратегических валютных резервов страны к ВВП превысило 110%, а внешний государственный долг составляет всего 5,6% ВВП".

Он отметил, что за последние 20 лет Азербайджан привлек более $350 млрд инвестиций: "Половину из них составляют прямые иностранные инвестиции. Частный сектор является основной движущей силой экономического роста. За последние 8 лет мы удвоили число рабочих мест в этом секторе. Число наших экспортеров в ненефтегазовом секторе также удвоилось за последние 6 лет. Кроме того, правительство компенсирует до 70% транспортных и логистических расходов экспортеров, что позволяет продукции, произведенной в Азербайджане, более конкурентоспособно выходить на внешние рынки".