Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Президент Лаоса прибыл с официальным визитом в Азербайджан

    Внешняя политика
    • 12 октября, 2026
    • 15:50
    Президент Лаоса прибыл с официальным визитом в Азербайджан

    12 октября президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

    Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

    Президента Лаоса Тхонглун Сисулит встречали заместитель премьер-министра Самир Шарифов, заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов и другие официальные лица.

    Тхонглун Сисулит Международный аэропорт Гейдар Алиев Самир Шарифов
    Фото
    Laos Prezidenti Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib
    President of Laos arrives in Azerbaijan on official visit
    44 - Tezliklə
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