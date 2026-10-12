İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Laos Prezidenti Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib

    Xarici siyasət
    • 12 oktyabr, 2026
    • 15:47
    Laos Prezidenti Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib

    Oktyabrın 12-də Laos Xalq Demokratik Respublikasının Prezidenti Thonqlun Sisulit Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, hər iki ölkənin Dövlət bayraqlarının dalğalandığı Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda ali qonağın şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.

    Laos Prezidenti Thonqlun Sisuliti Baş nazirin müavini Samir Şərifov, xarici işlər nazirinin müavini Elnur Məmmədov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar.

    Samir Şərifov Elnur Məmmədov Thonqlun Sisulit Azərbaycana rəsmi səfər Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu Laos
    Президент Лаоса прибыл с официальным визитом в Азербайджан
    President of Laos arrives in Azerbaijan on official visit
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