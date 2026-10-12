Хун Манет: Между Азербайджаном и Камбоджей необходимо глубокое изучение деловой среды и потенциала

В сфере торгово-экономического взаимодействия между Азербайджаном и Камбоджей следует способствовать более глубокому изучению деловой среды и потенциала обеих стран.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Манет в ходе Азербайджано-камбоджийского бизнес-форума.

Х. Манет отметил, что экономическое сотрудничество двух стран пока пребывает в начальной стадии, вместе с тем обладает существенным потенциалом для дальнейшего роста.

"Приоритетными направлениями совместных усилий должны выступить диверсификация номенклатуры товаров и услуг в двусторонней торговле, развитие прямых деловых связей в формате "бизнес для бизнеса", а также поиск новых сфер для инвестиционного и экономического взаимодействия", - заявил премьер.

Глава камбоджийского правительства выразил убежденность в том, что при активном участии как государственного, так и частного секторов Баку и Пномпень способны в полной мере реализовать свой экономический потенциал и сформировать устойчивое, взаимовыгодное партнёрство.