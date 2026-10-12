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    Камбоджа стремится выйти на рынки Центральной Азии при содействии Азербайджана

    Бизнес
    • 12 октября, 2026
    • 16:06
    Камбоджа стремится выйти на рынки Центральной Азии при содействии Азербайджана

    Камбоджа намерена интегрировать свою экономику в центральноазиатский регион посредством развития партнерства с Азербайджаном.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил президент Торговой палаты Камбоджи и председатель Деловой консультативной панели АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) Ниак Окнха Кит Менг (Neak Oknha Kith Meng) на полях Азербайджано-камбоджийского бизнес-форума.

    "Камбоджа, входящая в состав государств АСЕАН, ставит своей задачей выход на центральноазиатский рынок с целью экономической интеграции, и именно для этого глава правительства страны нанес визит в Азербайджан", - подчеркнул Н.Кит Менг.

    Глава Торговой палаты пояснил, что данный визит направлен на углубление двусторонних связей между государствами, невзирая на значительное географическое расстояние, а также на активизацию взаимного инвестиционного потока между деловыми кругами Камбоджи и Азербайджана.

    Н. Кит Менг указал, что в ходе проведенных мероприятий уже были подписаны соответствующие меморандумы, а также ведутся детальные переговоры относительно общих масштабов и направлений сотрудничества. Особый акцент в рамках двусторонних переговоров сделан на взаимодействии в области энергетики, трансфера технологий, развития сферы искусственного интеллекта, а также на включении цепочек поставок в евразийские транспортные коридоры.

    Ниак Окнха Кит Менг Азербайджано-камбоджийский бизнес-форум
    Kamboca Azərbaycanın dəstəyi ilə Mərkəzi Asiya bazarlarına çıxmaq niyyətindədir
    Cambodia seeks access to Central Asian markets with Azerbaijan's support
    44 - Tezliklə
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