Камбоджа стремится выйти на рынки Центральной Азии при содействии Азербайджана

Камбоджа намерена интегрировать свою экономику в центральноазиатский регион посредством развития партнерства с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил президент Торговой палаты Камбоджи и председатель Деловой консультативной панели АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) Ниак Окнха Кит Менг (Neak Oknha Kith Meng) на полях Азербайджано-камбоджийского бизнес-форума.

"Камбоджа, входящая в состав государств АСЕАН, ставит своей задачей выход на центральноазиатский рынок с целью экономической интеграции, и именно для этого глава правительства страны нанес визит в Азербайджан", - подчеркнул Н.Кит Менг.

Глава Торговой палаты пояснил, что данный визит направлен на углубление двусторонних связей между государствами, невзирая на значительное географическое расстояние, а также на активизацию взаимного инвестиционного потока между деловыми кругами Камбоджи и Азербайджана.

Н. Кит Менг указал, что в ходе проведенных мероприятий уже были подписаны соответствующие меморандумы, а также ведутся детальные переговоры относительно общих масштабов и направлений сотрудничества. Особый акцент в рамках двусторонних переговоров сделан на взаимодействии в области энергетики, трансфера технологий, развития сферы искусственного интеллекта, а также на включении цепочек поставок в евразийские транспортные коридоры.