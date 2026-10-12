İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Kamboca Azərbaycanın dəstəyi ilə Mərkəzi Asiya bazarlarına çıxmaq niyyətindədir

    Biznes
    • 12 oktyabr, 2026
    • 16:10
    Kamboca Azərbaycanın dəstəyi ilə Mərkəzi Asiya bazarlarına çıxmaq niyyətindədir

    Kamboca Azərbaycanla tərəfdaşlığı inkişaf etdirərərk öz iqtisadiyyatını Mərkəzi Asiya regionuna inteqrasiya etmək niyyətindədir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan-Kamboca Biznes Forumu çərçivəsində Kamboca Ticarət Palatasının prezidenti və ASEAN İşgüzar Məsləhət Panelinin sədri Niak Oknha Kit Menq (Neak Oknha Kith Meng) jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

    "ASEAN-a üzv olan Kamboca iqtisadi inteqrasiyanı gücləndirmək məqsədilə Mərkəzi Asiya bazarına çıxmağı hədəfləyir. Ölkənin hökumət başçısının Azərbaycana səfəri də məhz bununla bağlıdır ", - o vurğulayıb.

    Ticarət Palatasının rəhbəri izah edib ki, bu səfər böyük coğrafi məsafəyə baxmayaraq, dövlətlər arasında ikitərəfli əlaqələrin dərinləşdirilməsinə, həmçinin Kamboca və Azərbaycanın işgüzar dairələri arasında qarşılıqlı investisiya axınının fəallaşdırılmasına yönəlib.

    N. Kit Menq qeyd edib ki, keçirilən tədbirlər zamanı artıq müvafiq memorandumlar imzalanıb, həmçinin əməkdaşlığın ümumi miqyası və istiqamətləri barədə ətraflı danışıqlar aparılır: "İkitərəfli danışıqlar çərçivəsində xüsusi vurğu energetika, texnologiyaların transferi, süni intellekt sahəsinin inkişafı, həmçinin təchizat zəncirlərinin Avrasiya nəqliyyat dəhlizlərinə daxil edilməsi sahəsində qarşılıqlı fəaliyyətə edilib".

    Niak Oknha Kit Menq Azərbaycan-Kamboca Biznes Forumu
    Камбоджа стремится выйти на рынки Центральной Азии при содействии Азербайджана
    Cambodia seeks access to Central Asian markets with Azerbaijan's support
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