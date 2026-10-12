Юсиф Абдуллаев: Есть возможности для сотрудничества с Камбоджей в ненефтегазовом секторе
- 12 октября, 2026
- 15:54
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Азербайджан видит возможности для сотрудничества с Камбоджей в ненефтегазовом секторе.
Как сообщает Report, об этом заявил представитель азербайджанской делегации Юсиф Абдуллаев на Азербайджано-камбоджийском бизнес-форуме.
По его словам, в последние годы Азербайджан пережил значительный процесс трансформации.
"Мы значительно развили нашу инфраструктуру, укрепили экономику и создали новые возможности для международных инвесторов и бизнеса. Сегодня Азербайджан позиционирует себя как важный транспортно-логистический и экономический центр, связывающий Европу и Азию. В то же время мы активно работаем над диверсификацией нашей экономики, особенно в развитии ненефтегазового сектора. Считаем, что существует значительный потенциал для развития сотрудничества между Камбоджей и Азербайджаном в этих сферах", - сказал он.