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    Юсиф Абдуллаев: Есть возможности для сотрудничества с Камбоджей в ненефтегазовом секторе

    Бизнес
    • 12 октября, 2026
    • 15:54
    Юсиф Абдуллаев: Есть возможности для сотрудничества с Камбоджей в ненефтегазовом секторе

    Азербайджан видит возможности для сотрудничества с Камбоджей в ненефтегазовом секторе.

    Как сообщает Report, об этом заявил представитель азербайджанской делегации Юсиф Абдуллаев на Азербайджано-камбоджийском бизнес-форуме.

    По его словам, в последние годы Азербайджан пережил значительный процесс трансформации.

    "Мы значительно развили нашу инфраструктуру, укрепили экономику и создали новые возможности для международных инвесторов и бизнеса. Сегодня Азербайджан позиционирует себя как важный транспортно-логистический и экономический центр, связывающий Европу и Азию. В то же время мы активно работаем над диверсификацией нашей экономики, особенно в развитии ненефтегазового сектора. Считаем, что существует значительный потенциал для развития сотрудничества между Камбоджей и Азербайджаном в этих сферах", - сказал он.

    Юсиф Абдуллаев Азербайджано-камбоджийские отношения
    Yusif Abdullayev: "Qeyri-neft-qaz sahəsində Kamboca ilə əməkdaşlıq imkanları var"
    Azerbaijan sees cooperation potential with Cambodia beyond oil and gas
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