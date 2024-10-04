Гостем нового выпуска "Поговорим?" стал врач-невролог

Журналист Гамид Гамидов в новом выпуске программы "Поговорим?" представил очередное видеоинтервью.

Журналист Гамид Гамидов в новом выпуске программы "Поговорим?" представил очередное видеоинтервью.

Как передает Report, гостями подкаста стали врач-невролог Гусейн Султанов и врач эстетической медицины Севиндж Абдуллаева.

В подкасте также принял участие терапевт-гепатолог, генеральный директор ООО "Медпросвет", доктор Заур Оруджев.

Участники беседы обсудили, что такое стволовые клетки и для чего они нужны, а также, что такое "экзосомы".

Султанов и Абдуллаева рассказали о работе со стволовыми клетками и экзосомами, а также ответили на вопрос: является ли работа с ними экспериментальной медициной или уже рутинной врачебной практикой.

Гости также рассказали о мифах и страхах среди людей, которые связаны со стволовыми клетками, о том почему не нужно бояться использовать их в процессе лечения и о перспективах развития данного направления медицины.

Кроме этого, в ходе интервью были затронуты такие темы, как применяются экзосомы в дерматологии и о расстройстве аутистического спектра.