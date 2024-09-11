Азербайджанский фильм "Скрытое наследие Еревана" включен в список номинантов престижного кинофестиваля

Фильм азербайджанского международного телеканала CBC номинирован на премию престижного кинофестиваля в Амстердаме.

Фильм азербайджанского международного телеканала CBC номинирован на премию престижного кинофестиваля в Амстердаме.

Как передает Report, речь идет о фильме "Скрытое наследие Еревана", созданного под руководством генерального директора телеканала СВС Вугара Халилова.

"На протяжение десятилетий в Армении планомерно пытались стереть азербайджанское наследие, предать забвению основателей и прежних жителей Еревана, уничтожить любое упоминание об азербайджанцах", - отмечается в фильме.

Съемочная группа телеканала CBC побывала в Ереване и посетила кварталы, в которых некогда компактно проживали азербайджанцы.

В частности, были проведены съемки на территории, где когда-то располагалась мечеть Тепебаши и где сейчас проживают армянские семьи. Было установлено, что французские и американские инвесторы планируют снести остатки мечети вместе с кварталом, где ранее жили азербайджанцы.

Съемочная группа телеканала также побывала в доме сына Панах хана Макинского - Алихана и провели съемки внутри и снаружи Голубой мечети в Ереване, в селе Джафарабад, где расположен мавзолей Эмира Саада.

Международный кинофестиваль Around (ARFF) — это независимое ежегодное мероприятие, в рамках которого представляются художественные фильмы, документальные фильмы, короткометражки, претендующие на получение премии IMDb.