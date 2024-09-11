Ламия Велиева: Имя Азербайджана должно звучать c самых высоких трибун - ИНТЕРВЬЮ - ВИДЕО

14:01

Ламия Велиева, завоевавшая золотую и серебряную медали на летних Паралимпийских играх в Париже-2024, в интервью Report рассказала о том, как она добилась успеха и какие для этого приложила усилия.

22-летняя двукратная паралимпийская чемпионка рассказала об установленном мировом рекорде в беге на 100 метров, объяснила, зачем радость своей победы на олимпиаде отметила жестом, которым запомнился турецкий спортсмен Юсуф Дикеч. Спортсменка также коснулась общих результатов Азербайджана на играх в Париже.

- Что вы чувствовали когда завоевали золотую медали на летних Паралимпийских играх в Париже-2024?

- Эти чувства невозможно выразить словами. Но для меня эти ощущения были знакомы, я уже завоевывала золотую медаль на Паралимпиаде в Токио. Я очень счастлива, что мне вновь удалось испытать радость победы.

- На Токио-2020 вы завоевали золотую медаль в беге на 400 метров и серебряную в беге на 100 метров. В Париже-2024 все было наоборот. Ставили ли вы перед собой цель завоевать золотую медаль и в беге на 100 метров?

- Бег на 100 метров был для меня важен. Потому что в этой дисциплине главный фактор - это скорость, а я очень люблю скорость. Я много работала над собой, чтобы получить золотую медаль на обеих дистанциях. Серебряная медаль [на дистанции 400 м] тоже неплохой результат. Для меня это большое достижение.

- Вы с результатом 11,76 секунды установили новый мировой рекорд в беге на 100 метров.

- Я очень счастлива, что, как азербайджанка, вписала свое имя в историю. Весь мир должен знать, что Азербайджан - очень сильное государство. Имя нашей страны должно звучать с самых высоких трибун.

Подробное интервью смотрите в видеоролике.