Гостем нового выпуска "Поговорим?" стал блогер-урбанист

Журналист Гамид Гамидов в новом выпуске программы "Поговорим?" представил очередное видеоинтервью.

Журналист Гамид Гамидов в новом выпуске программы "Поговорим?" представил очередное видеоинтервью.

Как передает Report, гостем подкаста стал блогер-урбанист Анар Алиев.

Главной темой беседы стали транспортные проблемы столицы Азербайджана и перспективы их решения.

Анар Алиев назвал плюсы и минусы нового Генплана Баку, а также высказал свое мнение о том, нужно ли переносить столицу из Баку.

Блогер также озвучил ТОП-3 районов Баку с самым плохо организованным общественным транспортом. Развивая тему транспортного коллапса города, он высказал мнение о возможности пересадить пассажиров с автомобилей на городской транспорт.

Говоря о своих путешествиях, блогер привел в пример европейские города с хорошо развитой транспортной инфраструктурой. По его мнению, Баку стоит перенимать их опыт.

В завершении беседы Анар Алиев и Гамид Гамидов пофантазировали на тему того, каким будет Баку через 5-10 лет.