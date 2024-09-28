О нас

Гостем нового выпуска "Поговорим?" стал блогер-урбанист

Гостем нового выпуска "Поговорим?" стал блогер-урбанист Журналист Гамид Гамидов в новом выпуске программы "Поговорим?" представил очередное видеоинтервью.
Мультимедиа
28 сентября 2024 г. 15:20
Гостем нового выпуска Поговорим? стал блогер-урбанист

Журналист Гамид Гамидов в новом выпуске программы "Поговорим?" представил очередное видеоинтервью.

Как передает Report, гостем подкаста стал блогер-урбанист Анар Алиев.

Главной темой беседы стали транспортные проблемы столицы Азербайджана и перспективы их решения.

Анар Алиев назвал плюсы и минусы нового Генплана Баку, а также высказал свое мнение о том, нужно ли переносить столицу из Баку.

Блогер также озвучил ТОП-3 районов Баку с самым плохо организованным общественным транспортом. Развивая тему транспортного коллапса города, он высказал мнение о возможности пересадить пассажиров с автомобилей на городской транспорт.

Говоря о своих путешествиях, блогер привел в пример европейские города с хорошо развитой транспортной инфраструктурой. По его мнению, Баку стоит перенимать их опыт.

В завершении беседы Анар Алиев и Гамид Гамидов пофантазировали на тему того, каким будет Баку через 5-10 лет.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке “Danışaq?” layihəsinin növbəti qonağı bloger-urbanist olub
Версия на английском языке Urban blogger Anar Aliyev discusses Baku's transportation challenges in latest "Let's Talk?" episode

Самое читаемое

Со следующего года минимальная заработная плата и пенсия вновь будут повышены
Со следующего года минимальная заработная плата и пенсия вновь будут повышены
23 сентября 2024 г. 14:51
Названо число получателей пенсии по возрасту в Азербайджане
Названо число получателей пенсии по возрасту в Азербайджане
23 сентября 2024 г. 10:34
Постпред Таджикистана при ООН: Уверены, что Азербайджан успешно проведет COP29
Постпред Таджикистана при ООН: Уверены, что Азербайджан успешно проведет COP29
25 сентября 2024 г. 23:01
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
25 сентября 2024 г. 12:50
В Баку организован официальный прием по случаю Дня независимости Таджикистана
В Баку организован официальный прием по случаю Дня независимости Таджикистана
24 сентября 2024 г. 22:49
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
23 сентября 2024 г. 13:02
В Баку и районах ожидаются дожди и грозы
В Баку и районах ожидаются дожди и грозы
24 сентября 2024 г. 13:09
Джейхун Байрамов встретился с президентом США
Джейхун Байрамов встретился с президентом США
26 сентября 2024 г. 22:26
Глава МИД Азербайджана обсудил с финской коллегой политические, экономические и гуманитарные вопросы
ФотоГлава МИД Азербайджана обсудил с финской коллегой политические, экономические и гуманитарные вопросы
25 сентября 2024 г. 22:23
МВД расследует деятельность финансовой пирамиды Тост
МВД расследует деятельность финансовой пирамиды "Тост"
25 сентября 2024 г. 10:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi